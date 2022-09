Guida acquisto di un PC portatile per non sbagliare

Leggi su navigaweb

(Di domenica 18 settembre 2022) Ilè, per molte persone, l'unico computer utilizzato in casa perchè occupa poco spazio, si può spostare facilmente ed è più maneggevole di un fisso che invece richiede una postazione dedicata. Come visto in un post di confronto tra PC portatili e computer fissi, i notebook sono anche oggetti più compatti, che una volta comprati difficilmente potranno essere migliorati al loro interno o per sostituire un pezzo. Questo significa che scegliere ilgiusto è importante ed anche più difficile.In questacompleta vi mostreremo come scegliere il giustoadatto alle nostre necessità, così da non spendere soldi inutilmente (considerando che i portatili presentano un costo superiore rispetto ai PC fissi, avere un occhio di riguardo aiuterà tantissimo). LEGGI ANCHE: Come scegliere il nuovo ...