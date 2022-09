Coppa Davis, Spagna-Corea del Sud 3-0. Iberici primi nel Girone B, ai quarti la Croazia (Di domenica 18 settembre 2022) Serviva vincere contro la modesta Corea del Sud per qualificarsi, e da prima del Girone B, alla Spagna, e gli Iberici centrano l’obiettivo già dopo i due singolari: con il successo in doppio finisce 3-0 e gli Iberici, padroni di casa a Malaga a novembre nella seconda fase della Coppa Davis 2022 di tennis, si ritroveranno la Croazia ai quarti. Nel singolare tra i numeri 2 Roberto Bautista Agut liquida Seong Chan Hong per 6-1 6-3 in un’ora e tredici minuti, che avrebbero potuto anche essere di meno se lo spagnolo non si fosse rilassato nel secondo parziale, cedendo in due occasioni la battuta. Il punto che chiude la contesa lo porta Carlos Alcaraz, alla prima vittoria da numero 1 del mondo, che regola Soonwoo Kwon per 6-4 7-6 (1) in ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Serviva vincere contro la modestadel Sud per qualificarsi, e da prima delB, alla, e glicentrano l’obiettivo già dopo i due singolari: con il successo in doppio finisce 3-0 e gli, padroni di casa a Malaga a novembre nella seconda fase della2022 di tennis, si ritroveranno laai. Nel singolare tra i numeri 2 Roberto Bautista Agut liquida Seong Chan Hong per 6-1 6-3 in un’ora e tredici minuti, che avrebbero potuto anche essere di meno se lo spagnolo non si fosse rilassato nel secondo parziale, cedendo in due occasioni la battuta. Il punto che chiude la contesa lo porta Carlos Alcaraz, alla prima vittoria da numero 1 del mondo, che regola Soonwoo Kwon per 6-4 7-6 (1) in ...

