Combatterà la Cina e vincerà | un clamoroso endorsement per Giorgia Meloni

(Di domenica 18 settembre 2022) "Come Thatcher, dovrà fronteggiare l'opposizione, ma come Thatcher. E come Thatcher, la Storia proverà che ha ragione.e Russia": Steve Bannon, ex stratega della campagna di Donald Trump negli Usa, elogia, spiegando che alla fine ce la farà. Un vero e proprio. In ogni caso, non è la prima volta che parla in maniera così positiva della leader di Fratelli d'Italia. La cooperazione politica tra i due, come riporta Jacopo Iacoboni su La Stampa, sarebbe iniziata nell'estate del 2018. All'epoca il suo obiettivo era quello di costruire una sorta di Movimento internazionale dei nazional conservatori in Europa, chiamato "The Movement". Disse pure che avrebbe messo a disposizione la sua struttura elettorale: "John McLaughlin, che è ...