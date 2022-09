Calciomercato Juventus, si torna su Depay? Sta succedendo di tutto (Di domenica 18 settembre 2022) Questo primo scorcio di stagione sta facendo riflettere la Juventus che potrebbe decidere di tornare su Depay pe rinforzare l’attacco. Milik sembra non bastare; l’attaccante polacco, arrivato nel mercato estivo per essere il vice Vlahovic, sta diventando sempre più un titolare aggiunto di questa squadra dimostrando di poter essere utile alla causa bianconera. Il rischio, per la Juventus, è quello di aver bisogno di un nuovo centravanti; Allegri sembra poter andare con un 4-4-2 che possa garantire maggiore equilibrio. Con un Kean sempre più lontano dal mondo bianconero, la società potrebbe tornare sul mercato con il nome di Depay sempre attuale. AnsafotoPrima dell’arrivo di Milik, la Juventus aveva pensato a Depay; l’olandese era stato monitorato per la ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 settembre 2022) Questo primo scorcio di stagione sta facendo riflettere lache potrebbe decidere dire supe rinforzare l’attacco. Milik sembra non bastare; l’attaccante polacco, arrivato nel mercato estivo per essere il vice Vlahovic, sta diventando sempre più un titolare aggiunto di questa squadra dimostrando di poter essere utile alla causa bianconera. Il rischio, per la, è quello di aver bisogno di un nuovo centravanti; Allegri sembra poter andare con un 4-4-2 che possa garantire maggiore equilibrio. Con un Kean sempre più lontano dal mondo bianconero, la società potrebbere sul mercato con il nome disempre attuale. AnsafotoPrima dell’arrivo di Milik, laaveva pensato a; l’olandese era stato monitorato per la ...

calciomercatoit : ?? - pccpla : RT @NicoSchira: Marco #Landucci (vice di Max #Allegri) in conferenza stampa: “Dimissioni? Arrendersi non è nel nostro dna, lavoriamo dalla… - ilariadituccio : RT @NicoSchira: Marco #Landucci (vice di Max #Allegri) in conferenza stampa: “Dimissioni? Arrendersi non è nel nostro dna, lavoriamo dalla… - donnie_darko82 : RT @NicoSchira: Marco #Landucci (vice di Max #Allegri) in conferenza stampa: “Dimissioni? Arrendersi non è nel nostro dna, lavoriamo dalla… - abdo_massa : RT @NicoSchira: Marco #Landucci (vice di Max #Allegri) in conferenza stampa: “Dimissioni? Arrendersi non è nel nostro dna, lavoriamo dalla… -