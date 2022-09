VIDEO Moto2, GP Aragon 2022: highlights e sintesi qualifiche: Fernandez mette tutti in riga, difficoltà per Vietti (Di sabato 17 settembre 2022) Lo spagnolo Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) ha dominato la scena nelle qualifiche del GP d’Aragon per quanto riguarda il Mondiale Moto2. Il #37 del gruppo ha firmato il cronometro in 1.51.880 con 124 millesimi sul connazionale Albert Arenas (Aspar). Il britannico Jake Dixon (Aspar) ha concluso terzo a +291 dalla vetta, abile a precedere Alonso Lopez (Speed Up) ed Aron Canet (Pons). Buona giornata per il nostro Tony Arbolino (Marc VDS), 7mo sullo schieramento di partenza davanti al nipponico Ai Ogura (Honda Asia). Giornata da dimenticare, invece, per il nostro Celestino Vietti (VR46), 17mo sullo schieramento di partenza dopo una Q2 molto difficile. Una scivolata nei primi minuti del turno ha compromesso il pomeriggio del piemontese che ha tentato in tutti i modi di registrare un ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Lo spagnolo Augusto(Red Bull KTM Ajo) ha dominato la scena nelledel GP d’per quanto riguarda il Mondiale. Il #37 del gruppo ha firmato il cronometro in 1.51.880 con 124 millesimi sul connazionale Albert Arenas (Aspar). Il britannico Jake Dixon (Aspar) ha concluso terzo a +291 dalla vetta, abile a precedere Alonso Lopez (Speed Up) ed Aron Canet (Pons). Buona giornata per il nostro Tony Arbolino (Marc VDS), 7mo sullo schieramento di partenza davanti al nipponico Ai Ogura (Honda Asia). Giornata da dimenticare, invece, per il nostro Celestino(VR46), 17mo sullo schieramento di partenza dopo una Q2 molto difficile. Una scivolata nei primi minuti del turno ha compromesso il pomeriggio del piemontese che ha tentato ini modi di registrare un ...

enricofrasca3 : RT @CUPRA_it: Affrontare nuove sfide è un impulso che non si ferma mai. Dopo Misano, i piloti del @VR46RacingTeam sono già pronti per la pr… - Sira73106593 : RT @CUPRA_it: Affrontare nuove sfide è un impulso che non si ferma mai. Dopo Misano, i piloti del @VR46RacingTeam sono già pronti per la pr… - Enricofrasca3g1 : RT @CUPRA_it: Affrontare nuove sfide è un impulso che non si ferma mai. Dopo Misano, i piloti del @VR46RacingTeam sono già pronti per la pr… - UBrignone : RT @CUPRA_it: Affrontare nuove sfide è un impulso che non si ferma mai. Dopo Misano, i piloti del @VR46RacingTeam sono già pronti per la pr… - enricofrasca3 : RT @CUPRA_it: Affrontare nuove sfide è un impulso che non si ferma mai. Dopo Misano, i piloti del @VR46RacingTeam sono già pronti per la pr… -