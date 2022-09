Ultime Notizie – Ucraina, Biden a Putin: “Non usare armi nucleari, risposta sarebbe consequenziale” (Di sabato 17 settembre 2022) “Non farlo, non farlo, non farlo”. E’ questo che Joe Biden direbbe a Vladimir Putin se il presidente russo, messo alle strette dalla riscossa Ucraina sul campo, decidesse di fare ricorso alle armi nucleari. Rispondendo alle domande di ’60 minutes’, il presidente americano ha aggiunto che una mossa del genere di Putin cambierebbe “il corso della guerra come mai nessuna altra cosa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale”. E all’intervistatore che chiedeva quale sarebbero le conseguenze di un’azione del genere da parte di Putin, Biden ha risposto: “Pensa che glielo direi se sapessi esattamente quali sarebbero? Ovviamente non lo dirò” ma le risposte “sarebbero consequenziali”. I russi, ha aggiunto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) “Non farlo, non farlo, non farlo”. E’ questo che Joedirebbe a Vladimirse il presidente russo, messo alle strette dalla riscossasul campo, decidesse di fare ricorso alle. Rispondendo alle domande di ’60 minutes’, il presidente americano ha aggiunto che una mossa del genere dicambierebbe “il corso della guerra come mai nessuna altra cosa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale”. E all’intervistatore che chiedeva qualero le conseguenze di un’azione del genere da parte diha risposto: “Pensa che glielo direi se sapessi esattamente qualiro? Ovviamente non lo dirò” ma le risposte “ro consequenziali”. I russi, ha aggiunto ...

sole24ore : ?? Il presidente Vladimir #Putin, citato da Interfax, ha affermato che la #Russia vuole far finire il conflitto in… - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - DianaddbDiana : RT @sole24ore: ?? Il presidente Vladimir #Putin, citato da Interfax, ha affermato che la #Russia vuole far finire il conflitto in #Ucraina “… - ilFattoMolfetta : LA VIRTUS BASKET MOLFETTA PRESENTA IL SUO NUOVO TEAM ALLA CITTÀ -