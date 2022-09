Ultime Notizie Roma del 17-09-2022 ore 15:10 (Di sabato 17 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e sabato 17 settembre al microfono Giuliano Ferrigno vigili del fuoco hanno individuato il corpo di uno dei 3 dispersi nell’ alluvione che ha colpito la zona di Senigallia nella serata di giovedì il corpo che dovrebbe essere di un uomo è stato individuato nella zona di Serra dei Conti sono tre dispersi dal momento mancano all’appello il piccolo Mattia di 8 anni da 56 anni che era in auto con la figlia è un 47enne la cui lettura è stata travolta nel fiume Misa sono andata tanto Avanti tutta la notte alla luce delle foto elettriche le ricerche dei Dispersi ieri sera la prefettura di Ancona aggiornato elenco a 10 vittime e 3 dispersi tre morti si è aggiunto un ottantenne anziana non sarebbe stato trascinato via dalla Piana ma sarebbe scivolato in acqua i dispersi scendono a tre perché è stato nel frattempo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e sabato 17 settembre al microfono Giuliano Ferrigno vigili del fuoco hanno individuato il corpo di uno dei 3 dispersi nell’ alluvione che ha colpito la zona di Senigallia nella serata di giovedì il corpo che dovrebbe essere di un uomo è stato individuato nella zona di Serra dei Conti sono tre dispersi dal momento mancano all’appello il piccolo Mattia di 8 anni da 56 anni che era in auto con la figlia è un 47enne la cui lettura è stata travolta nel fiume Misa sono andata tanto Avanti tutta la notte alla luce delle foto elettriche le ricerche dei Dispersi ieri sera la prefettura di Ancona aggiornato elenco a 10 vittime e 3 dispersi tre morti si è aggiunto un ottantenne anziana non sarebbe stato trascinato via dalla Piana ma sarebbe scivolato in acqua i dispersi scendono a tre perché è stato nel frattempo ...

sole24ore : ?? Cosa direbbe #Biden a #Putin se il presidente russo, messo alle strette dalla riscossa ucraina sul campo, decides… - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Tsuki714 : so che è stato ripetuto già infinite volte ma dopo le ultime notizie schifose ho letto di molta gente che non vuole… - AnnaLizzy68 : RT @lord_john56: @Mommasospesa3 Le ultime notizie della Regina, l'hanno vista vicino a Gerusalemme -