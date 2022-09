Tpi Fest a Bologna | il meglio della seconda serata | VIDEO

ZeroZanna : RT @ANNAQuercia: Pier Luigi Bersani al TPI Fest: “Non c’è un’ondata di destra, deve riprendere il dialogo con i 5 Stelle” - Loredan23086243 : RT @ANNAQuercia: Pier Luigi Bersani al TPI Fest: “Non c’è un’ondata di destra, deve riprendere il dialogo con i 5 Stelle” - ANNAQuercia : Pier Luigi Bersani al TPI Fest: “Non c’è un’ondata di destra, deve riprendere il dialogo con i 5 Stelle” - libellula58 : RT @IMattanza: Alessandro Di Battista intervistato da Giulio Gambino. TPI Fest Bologna 15 settembre 2022 - IMattanza : Alessandro Di Battista intervistato da Giulio Gambino. TPI Fest Bologna 15 settembre 2022 -

Crosetto ha prolungato la permanenza in città partecipando al, presso la ex Tettoia Nervi, ora piazza Lucio Dalla : ha ricordato di non essere candidato e di non volere ruoli di governo. ...Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd, al2022, la festa di The Post Internazionale, a ...Dall’intervista a Nicola Zingaretti al dibattito con Guido Crosetto, dall’intervento di Michele Santoro al monologo di Luca Telese: ecco il meglio della seconda serata del Tpi Fest di Bologna. Se hai ...Dal conduttore e giornalista Michele Santoro all’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti fino al co-fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto: sono solo alcuni degli ospiti che hanno animato la sec ...