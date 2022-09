Regina Elisabetta, William guida la veglia. E Re Carlo fa una concessione a Harry (Di sabato 17 settembre 2022) Per la prima volta nella storia della Monarchia inglese, dopo la veglia dei figli della Regina Elisabetta II, anche i nipoti della Sovrana hanno potuto renderle omaggio restando in piedi accanto al suo feretro a Westminster Hall. Un momento commovente, segnato soprattutto dalla presenza di William e Harry di nuovo insieme: Re Carlo III ha deciso di fare un’importante concessione al suo secondogenito, un gesto che ha tutta l’aria di un riavvicinamento dopo due anni di rapporti gelidi. William e Harry alla veglia della Regina Elisabetta II I nipoti della Regina si sono riuniti a Westminster Hall, dove ora riposa il feretro di Sua Maestà, in attesa dei funerali che si ... Leggi su dilei (Di sabato 17 settembre 2022) Per la prima volta nella storia della Monarchia inglese, dopo ladei figli dellaII, anche i nipoti della Sovrana hanno potuto renderle omaggio restando in piedi accanto al suo feretro a Westminster Hall. Un momento commovente, segnato soprattutto dalla presenza didi nuovo insieme: ReIII ha deciso di fare un’importanteal suo secondogenito, un gesto che ha tutta l’aria di un riavvicinamento dopo due anni di rapporti gelidi.alladellaII I nipoti dellasi sono riuniti a Westminster Hall, dove ora riposa il feretro di Sua Maestà, in attesa dei funerali che si ...

