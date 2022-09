Real, Benzema non rischia: niente derby con l'Atletico (Di sabato 17 settembre 2022) niente Karim Benzema per Carlo Ancelotti per il derby di domani del Real contro l'Atletico. Il francese non ha svolto la seduta mattutina... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022)Karimper Carlo Ancelotti per ildi domani delcontro l'. Il francese non ha svolto la seduta mattutina...

sportli26181512 : Real, Benzema non rischia: niente derby con l'Atletico: Niente Karim Benzema per Carlo Ancelotti per il derby di do… - dronelaoc : @franzaium @_Morik92_ Come lo vedo bene al real a dire a benzema che non deve attaccare per 90’ o a modric e kroos che fanno errori tecnici?? - MeekyRossonero : @kekko_molise87 @MilanNewsit Ma che cazzo significa, pure al Real se togli Courtois, Vini e Benzema arrivano decimi - ThisIsNWR : Benzema / Real Madrid - MilanMagnum : @tomorienjoyer_ 31 è impossibile. Benzema a 35 è al Real e lo scorso anno ha fatto il suo miglior anno in carriera.… -