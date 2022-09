Per gli editori europei il Media Freedom Act minaccia la libertà di stampa (Di sabato 17 settembre 2022) Nei giorni della proposta di legge per il Cyber Resilience Act arriva anche quella per il Media Freedom Act. La Commissione Europea ha deciso di proporre anche il Media Freedom Act, una serie di regole che mira – secondo chi le ha create – a proteggere il pluralismo e l’indipendenza dei Media degli stati dell’unione. In che cosa consiste? Si tratterebbe di fornire ai Media protezione contro ingerenze politiche e sorveglianza (vietato, da parte degli stati membri, l’uso di spyware per spiare i giornalisti), garantendo finanziamenti stabili. Il Media Freedom Act agirebbe in armonia con il DSA (Digital Services Act), che punta a proteggere gli utenti online. Dopo la notizia, però, è arrivato il parere negativo degli editori su ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 settembre 2022) Nei giorni della proposta di legge per il Cyber Resilience Act arriva anche quella per ilAct. La Commissione Europea ha deciso di proporre anche ilAct, una serie di regole che mira – secondo chi le ha create – a proteggere il pluralismo e l’indipendenza deidegli stati dell’unione. In che cosa consiste? Si tratterebbe di fornire aiprotezione contro ingerenze politiche e sorveglianza (vietato, da parte degli stati membri, l’uso di spyware per spiare i giornalisti), garantendo finanziamenti stabili. IlAct agirebbe in armonia con il DSA (Digital Services Act), che punta a proteggere gli utenti online. Dopo la notizia, però, è arrivato il parere negativo deglisu ...

AstroSamantha : Grazie al Presidente Draghi per le sue parole e a tutti gli italiani e le italiane per il loro sostegno. Sono onora… - Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 18 anni è morto in un'azienda di San Donà di Piave. È stato colpito da una lastra di metallo che gli… - pbersani : Cara Meloni, se una donna non vuole abortire ma per lei avere un figlio è un problema, nella mia regione sa dove an… - Maurofabio31 : @pidioiscariota @Veraelena5 @EnricoLetta Sanno di essere, ??ormai gli insulti gli rimbalzano, piccola sopportazione… - Stefyndq : RT @Covidioti: Guardate come annuncia lo stanziamento di nuovi fondi per l'Ucraina, mentre l'Europa affonda in una crisi senza precedenti e… -

Settimana nera per le Borse. L'avvertimento di Fitch: «L'Italia riduca il debito» Il Sole 24 ORE Giuliano morto a 18 anni in azienda durante lo stage. Il dolore del papà: «Il mio mondo è finito» Una tragedia incredibile. Morire sul lavoro durante uno stage, quando si è ancora studenti. Non è il primo caso quello di Giuliano De Seta, il 18enne morto ieri pomeriggio, 17 settembre, schiacciato ... Nelle Marche si cercano Mattai 8 anni e altri due dispersi: ancora nessuna notizia I racconti strazianti in tv, le immagini sui social, gli appelli. E poi il dolore ... Acqua, terra, detriti e fango arrivati da zone in cui per tutto il pomeriggio aveva piovuto per ore. Nessuno li ha ... Una tragedia incredibile. Morire sul lavoro durante uno stage, quando si è ancora studenti. Non è il primo caso quello di Giuliano De Seta, il 18enne morto ieri pomeriggio, 17 settembre, schiacciato ...I racconti strazianti in tv, le immagini sui social, gli appelli. E poi il dolore ... Acqua, terra, detriti e fango arrivati da zone in cui per tutto il pomeriggio aveva piovuto per ore. Nessuno li ha ...