Kate e Meghan fatte fuori nel giorno dell’addio: la due cognate non prenderanno parte alla veglia (Di sabato 17 settembre 2022) Continuano senza sosta gli eventi per onorare la memoria e il lutto per la Regina Elisabetta, Kate e Meghan, però, sono state fatte fuori nel giorno dell’addio… proprio durante la veglia che è stata predisposta per i membri della famiglia reale. Sono stati dodici giorni davvero lunghi per la Royal family, soprattutto dal momento in cui secondo il protocollo London Bridge sono stati predisposti tutti gli eventi e le varie tappe della salma della sovrana, secondo suo volere. Kate Middleton è sempre stata in prima linea al fianco di William, questa volta nel ruolo di Principessa del Galles, Duchessa di Cambridge e di Cornovaglia (ereditato da Camilla), ma nel giorno dell’addio le è stato imposto lo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 settembre 2022) Continuano senza sosta gli eventi per onorare la memoria e il lutto per la Regina Elisabetta,, però, sono statenel… proprio durante lache è stata predisposta per i membri della famiglia reale. Sono stati dodici giorni davvero lunghi per la Royal family, soprattutto dal momento in cui secondo il protocollo London Bridge sono stati predisposti tutti gli eventi e le varie tappe della salma della sovrana, secondo suo volere.Middleton è sempre stata in prima linea al fianco di William, questa volta nel ruolo di Principessa del Galles, Duchessa di Cambridge e di Cornovaglia (ereditato da Camilla), ma nelle è stato imposto lo ...

