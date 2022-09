Cremonese: Alvini, contro la Lazio in cerca della prima vittoria (Di sabato 17 settembre 2022) 'Dopo due mesi e mezzo di lavoro proveremo a portare a casa la prima vittoria'. Massimiliano Alvini scalda la sua Cremonese in vista della gara contro la Lazio di Sarri. 'Maurizio è stato fonte di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) 'Dopo due mesi e mezzo di lavoro proveremo a portare a casa la'. Massimilianoscalda la suain vistagaraladi Sarri. 'Maurizio è stato fonte di ...

napolimagazine : CREMONESE - Alvini: 'Contro la Lazio vogliamo la prima vittoria' - apetrazzuolo : CREMONESE - Alvini: 'Contro la Lazio vogliamo la prima vittoria' - glooit : Cremonese: Alvini, contro la Lazio in cerca della prima vittoria leggi su Gloo - Luxgraph : Cremonese, Alvini: 'Totale fiducia in Dessers, Castagnetti out' - sportli26181512 : Cremonese, Alvini: 'Con la Lazio out Castagnetti e Carnesecchi': Il tecnico: 'Sarà un piacere affrontare Sarri, per… -