Coppa Davis, i precedenti di Sinner e Berrettini contro i fratelli Ymer. E Musetti… (Di sabato 17 settembre 2022) I giocatori schierati saranno comunicati entro un'ora prima del primo match, ma Filippo Volandri e Johan Hedsberg si trovano in situazioni molto differenti in vista di domani, domenica 18 settembre, quando a partire dalle ore 15.00 si disputerà la sfida di Bologna tra Italia e Svezia valida per il Gruppo A della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis. Gli azzurri sono già qualificati per i quarti di finale, ma non sono ancora certi del primo posto: in caso di vittoria oggi della Croazia sull'Argentina, per arrivare prima l'Italia dovrebbe vincere almeno uno dei tre incontri con la Svezia, in caso di vittoria dell'Argentina sulla Croazia, per arrivare prima l'Italia dovrebbe vincere lo scontro diretto con la Svezia.

