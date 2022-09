Ciclismo, Mondiali 2022: startlist cronometro femminile, programma, tv, streaming (Di sabato 17 settembre 2022) Domani, domenica 18 settembre, andrà in scena la cronometro individuale femminile dei Mondiali di Ciclismo 2022. Saranno 43 le atlete che si contenderanno la prima maglia iridata della manifestazione sul percorso lungo 34.2 km con partenza ed arrivo a Wollongong. Andiamo a scoprire l’ordine di partenza, gli orari, il programma tv e streaming. La partenza della prima atleta avverrà alle ore 01.47 italiane, quella dell’ultima alle ore 03.45. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD dalle ore 01.35 e su Eurosport 1 dalle ore 01.30. Sarà inoltre garantita la diretta streaming su RaiPlay dalle ore 01.35 e su Eurosport Player dalle ore 01.30. programma cronometro femminile ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Domani, domenica 18 settembre, andrà in scena laindividualedeidi. Saranno 43 le atlete che si contenderanno la prima maglia iridata della manifestazione sul percorso lungo 34.2 km con partenza ed arrivo a Wollongong. Andiamo a scoprire l’ordine di partenza, gli orari, iltv e. La partenza della prima atleta avverrà alle ore 01.47 italiane, quella dell’ultima alle ore 03.45. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD dalle ore 01.35 e su Eurosport 1 dalle ore 01.30. Sarà inoltre garantita la direttasu RaiPlay dalle ore 01.35 e su Eurosport Player dalle ore 01.30....

