Cala il numero di casi di Covid Non il tasso di letalità del virus

AGI - "Il Covid sembra allentare la presa, infatti nell'ultima settimana si registra un calo dei contagi, con un valore nazionale di nuovi casi pari a 152 nuovi ogni 100.000 residenti. Negli ultimi 30 giorni le aree geografiche in cui si evidenziano dati di incidenza più elevati sono il Centro (148 nuovi casi ogni 100.000 residenti) e il Nord-Ovest (149 nuovi casi ogni 100.000 residenti). La letalità, invece, ovvero il rapporto tra il numero di pazienti deceduti e i soggetti positivi al Covid-19 in un certo intervallo di tempo, sembra rimanere costante. La settimana appena trascorsa, infatti, evidenzia un andamento stabile della letalità settimanale, registrando un valore nazionale pari a 0,5 per 1.000 casi".

