Bersani sui pericoli della destra | ' Rischio di regressione sui diritti sociali e civili'

(Di sabato 17 settembre 2022) Lui si sta spendendo ed è in grado di parlare al mondo degli incerti o dei delusisinistra. Chissà se alla fine sarà una delle carterimonta del Partito Democratico. "Non sono neanche ...

globalistIT : - EttoreViglione : @Emmanustorell @Libero_official A parte l'ignoranza sui fatti,Casini ,tabacci ,bersani,si mantengono con i soldi vi… - mariagraziaiole : RT @lomsic: Finalmente si pone l’attenzione sui problemi reali del nostro paese, sulle riforme strutturali necessarie e lo fa #Bersani in m… - lomsic : Finalmente si pone l’attenzione sui problemi reali del nostro paese, sulle riforme strutturali necessarie e lo fa… - damorantonio : RT @EmanueleTasina1: A differenza di altre puntate ho visto stasera una Gruber particolarmente attenta e concentrata sui concetti espressi… -

... c'è un rischio di regressionediritti sociali e diritti civili che è micidiale, perché questa ... "Le rilevazioni - ha detto- ci dicono che la gente che sta bene o benissimo va a votare ...Adesso vedo che Conte ha iniziato a fare campagna elettoraleprovvedimenti che portano la mia ...- Romagna aveva iniziato un percorso che oggi l'ha portato a scegliere la forza politica di. ...Autorità civili e militari, cittadini e personalità della Chiesa cosentina hanno accolto Monsignor Francesco Nolè. Aperta la camera ardente in Cattedrale ...L'ex segretario del Pd e dirigente di Articolo 1 Pierluigi Bersani in Calabria parla dei problemi dell'autonomia differenziata per come la interpretano i leghisti ...