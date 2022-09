Ultime Notizie Roma del 16-09-2022 ore 20:10 (Di venerdì 16 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nelle Marche in primo piano sale il bilancio delle vittime di Matera del corpo di un uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco a bettolelle di Senigallia una delle zone più colpite al momento ci sono centinaia di sfondi ti ha detto il prefetto di Ancona è stato un quantitativo di acqua che si è riversato sui territori maniera repentina portando scompiglio e morte è piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno più di 150 gli interventi che sono stati effettuati a Cantiano la situazione è drammatica tragica fa sapere il sindaco Alessandro Piccini Fortunatamente non abbiamo al momento Notizie di persone coinvolte non ci sarebbe esperti ma sei completamente disastrato il centro storico non esiste più caro energia ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nelle Marche in primo piano sale il bilancio delle vittime di Matera del corpo di un uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco a bettolelle di Senigallia una delle zone più colpite al momento ci sono centinaia di sfondi ti ha detto il prefetto di Ancona è stato un quantitativo di acqua che si è riversato sui territori maniera repentina portando scompiglio e morte è piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno più di 150 gli interventi che sono stati effettuati a Cantiano la situazione è drammatica tragica fa sapere il sindaco Alessandro Piccini Fortunatamente non abbiamo al momentodi persone coinvolte non ci sarebbe esperti ma sei completamente disastrato il centro storico non esiste più caro energia ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - zazoomblog : Ultime Notizie – Diana Bracco e i suoi collaboratori alla Scala per i 95 anni dell’azienda - #Ultime #Notizie… - Fabio15339674 : RT @sole24ore: ?? Ucraina ultime notizie. Zelensky, «a Izium trovati corpi con segni di tortura». ?? Borrell, «scioccato per Izyum, Mosca do… -