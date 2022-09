Ultime Notizie Roma del 16-09-2022 ore 18:10 (Di venerdì 16 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in primo piano e il maltempo l’alluvione nelle Marche continua a salire il bilancio delle vittime in mattinata il corpo di un uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco bettolelle di Senigallia una delle zone più colpite la situazione è drammatica tragica stiamo facendo la conta di fortunatamente non abbiamo al momento Notizie di persone coinvolte non ci sarebbero dispersi ma il paese completamente disastrato il centro storico non esiste più afferma il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini caro energia bonus una tantum di €150 per chi percepisce redditi inferiori a €20000 lordi annui compresi i pensionati e questa è la novità quanto si apprende da fonti di governo contenuta nel DL aiuti terra dopo lo chiede Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi l’indennità una ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in primo piano e il maltempo l’alluvione nelle Marche continua a salire il bilancio delle vittime in mattinata il corpo di un uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco bettolelle di Senigallia una delle zone più colpite la situazione è drammatica tragica stiamo facendo la conta di fortunatamente non abbiamo al momentodi persone coinvolte non ci sarebbero dispersi ma il paese completamente disastrato il centro storico non esiste più afferma il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini caro energia bonus una tantum di €150 per chi percepisce redditi inferiori a €20000 lordi annui compresi i pensionati e questa è la novità quanto si apprende da fonti di governo contenuta nel DL aiuti terra dopo lo chiede Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi l’indennità una ...

sole24ore : ?? Il presidente Vladimir #Putin, citato da Interfax, ha affermato che la #Russia vuole far finire il conflitto in… - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - DaniloCarinci : RT @junews24com: Chiesa, l'ULTIMO aggiornamento sul rientro in campo. Cosa filtra - - gabrielinaMa : RT @ElisabettaCari4: Alla luce delle ultime notizie, che giungono da più parti, l'aggressione verbale di Burak Deniz nei confronti di Nilpe… -