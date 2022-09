Soldi russi, Blinken rassicura solo in parte Draghi "Niente sull'Italia. Voi non siete coinvolti". La telefonata (Di venerdì 16 settembre 2022) Il caso dei presunti Soldi dei russi per finanziare partiti e politici in Europa, sollevato da un report dell'Intelligence Usa, continua a far discutere. A rassicurare l'Italia però arrivano nella notte le parole del segretario di Stato Blinken, che ha sentito direttamente Draghi. Le frasi pronunciate dal ministro degli Esteri Usa - si legge sul Corriere della Sera - sono state inequivocabili. "L’Italia non fa parte del rapporto, non è coinvolta in questo allarme lanciato dagli americani". Nella telefonata con Draghi, il segretario di Stato ha ringraziato il premier Italiano per "la sua guida esemplare in uno dei periodi più difficili della storia recente e per il forte sostegno ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 settembre 2022) Il caso dei presuntideiper finanziare partiti e politici in Europa, sollevato da un report dell'Intelligence Usa, continua a far discutere. Are l'però arrivano nella notte le parole del segretario di Stato, che ha sentito direttamente. Le frasi pronunciate dal ministro degli Esteri Usa - si legge sul Corriere della Sera - sono state inequivocabili. "L’non fadel rapporto, non è coinvolta in questo allarme lanciato dagli americani". Nellacon, il segretario di Stato ha ringraziato il premierno per "la sua guida esemplare in uno dei periodi più difficili della storia recente e per il forte sostegno ...

MattiaBBagnoli : L'allarme USA sui finanziamenti russi ai partiti (anche) occidentali m'impone di tornare a trattare una ben nota vi… - ilfoglio_it : Per capire quanto la Lega è compromessa con Putin non serve parlare di ciò che non si sa (i soldi), ma è sufficient… - NicolaPorro : ?? Le amnesie del compagno Polito, l'elenco dei leader pagati da Putin e l’errore che la Meloni non deve fare. Quest… - Marcello804 : @serracchiani Dai ma è già finita la fake dei soldi russi??? Che noia - hippo_fil : RT @Napalm51: I soldi russi ai politici no, i soldi di Pfizer ai medici sì. È TUTTO MAGNIFICO. -