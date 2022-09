Salernitana | Iervolino torna sulla Juventus | “Il gol era valido | errore grossolano del Var”

MatthijsPog : ????? Il presidente della Salernitana, Iervolino a Sky Sport: “Il gol della Juve c’era sicuramente, c’è stato un erro… - TuttoMercatoWeb : Salernitana, Iervolino: 'Felicissimo di Mazzocchi in Nazionale. Juve? Errore grossolano del VAR' - LucaMilantoni : RT @junews24com: Iervolino: «Gol Juve regolare, l'errore del Var è grossolano» - - junews24com : Iervolino: «Gol Juve regolare, l'errore del Var è grossolano» - - SLN_Magazine : Var e Juve, Iervolino: 'Ripetere partita? No problem per Salernitana'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Salerno . Laha già pronto un progetto per il restyling dello stadio Arechi ma il via libera è ... Il tutto, tra l'altro, a poche ore di distanza dalla proposta lanciata da Danilo...Il bilancio vede i giallorossi in vantaggio con sette vittorie (tre di queste a Salerno), due pareggi e tre vittorie per la squadra dell'attuale presidente. Link Sponsorizzato Pur senza ...Dopo le varie richieste della Salernitana, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si dichiara in movimento per un nuovo centro sportivo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...