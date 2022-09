Juve, Rabiot è ancora infortunato: la Francia convoca Kamara al suo posto (Di venerdì 16 settembre 2022) Il ct della Francia Didier Deschamps ha deciso di convocare il centrocampista dell'Aston Villa Boubacar Kamara al posto dello Juventino... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Il ct dellaDidier Deschamps ha deciso dire il centrocampista dell'Aston Villa Boubacaraldellontino...

DiMarzio : #Nazionali #NationsLeague | @FFF, Adrien #Rabiot non seguirà la nazionale per i prossimi due impegni ?????? - romeoagresti : La #Juve si prepara per il #Benfica: #DiMaria in gruppo. Alex Sandro, Rabiot e Locatelli non sono in gruppo in ques… - sportli26181512 : Juve, Rabiot è ancora infortunato: la Francia convoca Kamara al suo posto: Il ct della Francia Didier Deschamps ha… - cmdotcom : #Juve, #Rabiot è ancora infortunato: la Francia convoca Kamara al suo posto - MatthijsPog : RT @DiMarzio: #Nazionali #NationsLeague | @FFF, Adrien #Rabiot non seguirà la nazionale per i prossimi due impegni ?????? -