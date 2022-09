FIGC, un minuto di silenzio sui campi per l’alluvione nelle Marche (Di venerdì 16 settembre 2022) Accogliendo l’invito del presidente del CONI Giovanni Malagò, in occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel fine settimana verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito la Regione Marche. “Siamo scossi e profondamente addolorati per quanto accaduto – dichiara il presidente della L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 settembre 2022) Accogliendo l’invito del presidente del CONI Giovanni Malagò, in occasione di tutte le gare deionati di calcio in programma nel fine settimana verrà osservato undi raccoglimento per onorare la memoria delle vittime delche ha colpito la Regione. “Siamo scossi e profondamente addolorati per quanto accaduto – dichiara il presidente della L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

