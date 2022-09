Bianchi premia il Brescia in pieno recupero, cade ancora il Benevento (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBrescia – cade ancora il Benevento di Fabio Caserta. Dopo Cosenza e Cagliari, anche il Brescia strappa i tre punti alla Strega. Un successo meritato da parte degli uomini di Clotet, che hanno dimostrato di avere idee e capacità di occupare il campo che per i giallorossi sono ancora un miraggio. Non pungono i sanniti e non pagano le scelte di Caserta che decide di puntare dal primo minuto su Schiattarella e Simy nonostante una condizione fisica approssimativa. Non convince il tandem offensivo con Forte, che costringe il tecnico a chiudere con davanti l’attacco leggero composto da Ciano e La Gumina. Una sconfitta che rischia di far tornare lo stesso Caserta sul banco degli imputati e con la sosta all’orizzonte dalla panchina si avverte qualche pericoloso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiildi Fabio Caserta. Dopo Cosenza e Cagliari, anche ilstrappa i tre punti alla Strega. Un successo meritato da parte degli uomini di Clotet, che hanno dimostrato di avere idee e capacità di occupare il campo che per i giallorossi sonoun miraggio. Non pungono i sanniti e non pagano le scelte di Caserta che decide di puntare dal primo minuto su Schiattarella e Simy nonostante una condizione fisica approssimativa. Non convince il tandem offensivo con Forte, che costringe il tecnico a chiudere con davanti l’attacco leggero composto da Ciano e La Gumina. Una sconfitta che rischia di far tornare lo stesso Caserta sul banco degli imputati e con la sosta all’orizzonte dalla panchina si avverte qualche pericoloso ...

