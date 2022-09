Alluvione a Cantiano, Marche, devastata da una bomba d'acqua | video (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sono anche due vittime nelle Marche devastate ieri dalla furia del maltempo. Una bomba d'acqua, arrivata dopo mesi di siccità ha fatto esondare diversi fiumi e torrenti allagando zone agricole ma purtroppo anche paesi e città Qui siamo a Cantiano, dove l'acqua per le strade ha superato il metro di altezza Leggi su panorama (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sono anche due vittime nelledevastate ieri dalla furia del maltempo. Unad', arrivata dopo mesi di siccità ha fatto esondare diversi fiumi e torrenti allagando zone agricole ma purtroppo anche paesi e città Qui siamo a, dove l'per le strade ha superato il metro di altezza

