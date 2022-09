Traffico Roma del 15-09-2022 ore 09:30 (Di giovedì 15 settembre 2022) Luceverde Roma da Simone cercherà Bentrovati a questo aggiornamento una buona giornata e congestionato il Traffico questa mattina Oggi giornata di pioggia alla ripresa delle scuole la tangenziale da ora è fermo a seguito di un incidente è chiusa la nuova galleria in direzione San Lorenzo San Giovanni lunghe code Partono dalla galleria Giovanni XXIII incidente in via del Castro Pretorio in zona Prati in via Candia a San Giovanni Piazzale Appio sulla Cassia bis Veientana allagamenti un cantiere verso Roma lunghe code cantieri e disagi sulla Salaria sul viale Jonio e sulla Pontina code sul lungotevere da San Pietro a Porta incolonnamenti sul Muro Torto hotel sul lungotevere a 24 con code verso la tangenziale a partire da Settecamini Concludiamo con il raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti tra il Sant’Andrea e il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 settembre 2022) Luceverdeda Simone cercherà Bentrovati a questo aggiornamento una buona giornata e congestionato ilquesta mattina Oggi giornata di pioggia alla ripresa delle scuole la tangenziale da ora è fermo a seguito di un incidente è chiusa la nuova galleria in direzione San Lorenzo San Giovanni lunghe code Partono dalla galleria Giovanni XXIII incidente in via del Castro Pretorio in zona Prati in via Candia a San Giovanni Piazzale Appio sulla Cassia bis Veientana allagamenti un cantiere versolunghe code cantieri e disagi sulla Salaria sul viale Jonio e sulla Pontina code sul lungotevere da San Pietro a Porta incolonnamenti sul Muro Torto hotel sul lungotevere a 24 con code verso la tangenziale a partire da Settecamini Concludiamo con il raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti tra il Sant’Andrea e il ...

