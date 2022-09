Operazione interforze a Termini: multati esercizi commerciali per oltre 19mila euro (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma – Nel pomeriggio di ieri, 14 settembre 2022, nell’area della Stazione Ferroviaria di Roma Termini e di via Giolitti, recependo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e successiva pianificazione nel corso di un Tavolo Tecnico in Questura, è stata effettuata una nuova Operazione ad alto impatto, con un significativo dispositivo interforze, costituito da equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale. L’area interessata dal servizio, suddivisa in due zone, è stata quella di via Giolitti, con particolare attenzione ai cosiddetti ballatoi, via Cappellini, via Principe Amedeo e via Gioberti. Il massivo intervento realizzato ha lo scopo specifico di innalzare la percezione di sicurezza avvertita in quell’area. Con ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma – Nel pomeriggio di ieri, 14 settembre 2022, nell’area della Stazione Ferroviaria di Romae di via Giolitti, recependo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e successiva pianificazione nel corso di un Tavolo Tecnico in Questura, è stata effettuata una nuovaad alto impatto, con un significativo dispositivo, costituito da equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale. L’area interessata dal servizio, suddivisa in due zone, è stata quella di via Giolitti, con particolare attenzione ai cosiddetti ballatoi, via Cappellini, via Principe Amedeo e via Gioberti. Il massivo intervento realizzato ha lo scopo specifico di innalzare la percezione di sicurezza avvertita in quell’area. Con ...

