LIVE Midtjylland-Lazio 5-1 | segna pure Sviatchenko | crollo Sarri

calciomercatoit : ?? 72' GOL del #Midtjylland! La quinta rete dei danesi porta la firma di #Sviatchenko! ??? #MidtjyllandLazio 5-1 ?? #EuropaLeague LIVE - AleandroBz : RT @calciomercatoit: ?? 72' GOL del #Midtjylland! La quinta rete dei danesi porta la firma di #Sviatchenko! ??? #MidtjyllandLazio 5-1 ?? #E… - LuigiLiccardo6 : RT @calciomercatoit: ?? 72' GOL del #Midtjylland! La quinta rete dei danesi porta la firma di #Sviatchenko! ??? #MidtjyllandLazio 5-1 ?? #E… - cuadrvdo : RT @calciomercatoit: ?? 72' GOL del #Midtjylland! La quinta rete dei danesi porta la firma di #Sviatchenko! ??? #MidtjyllandLazio 5-1 ?? #E… - Tiarossi2 : RT @calciomercatoit: ?? 72' GOL del #Midtjylland! La quinta rete dei danesi porta la firma di #Sviatchenko! ??? #MidtjyllandLazio 5-1 ?? #E… -

Formazioni ufficiali- LazioMIDTJYLLAND (4 - 3 - 3): Lössl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Isaksen, Kaba, Dreyer. All. CapellasLAZIO (4 - 3 - 3): ...Alla Arena Herning,e Lazio si sfidano per la seconda giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Arena Herning, la sfidaLazio valida per la seconda giornata della Europa League 2022 - 23. SintesiLazio 3 - 1 MOVIOLA Fischio d'inizio - si gioca! 4 Attacca la ...Danesi in gol con Paulinho, Kaba poi Evander, Isaksen (entrambi su rigore) e Sviatchenko. Milinkovic-Savic per la squadra di Sarri (ANSA) ...La squadra di Sarri subisce due gol nel giro di quattro minuti: Paulinho sblocca il match al 26', Kaba raddoppia al 30' sfruttando una disattenzione di Gila. Biancocelesti vicini al gol con Pedro. Mid ...