Fabio Fazio ha salvato dal fallimento una fabbrica di cioccolato a Varazze (Di giovedì 15 settembre 2022) Gli effetti economici della pandemia sono ancora tangibili per molte imprese italiane. E le nubi oscure provocate dalla crisi energetica non fanno altro che acuire alcune difficoltà che appaiono irrisolvibili per molte aziende. In questo contesto si inserisce una favola a lieto fine che vede come protagonista il conduttore e giornalista Fabio Fazio che, insieme a un suo socio, ha rilevato una fabbrica di cioccolato nella sua Varazze (cittadina in provincia di Savona dove vivevano i suoi nonni) che si trovava sull’orlo del fallimento. -1 al lancio. Ci vediamo domani! pic.twitter.com/LaSuNiqlnO — Fabio Fazio (@fabFazio) September 14, 2022 Fabio Fazio salva dal fallimento una ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Gli effetti economici della pandemia sono ancora tangibili per molte imprese italiane. E le nubi oscure provocate dalla crisi energetica non fanno altro che acuire alcune difficoltà che appaiono irrisolvibili per molte aziende. In questo contesto si inserisce una favola a lieto fine che vede come protagonista il conduttore e giornalistache, insieme a un suo socio, ha rilevato unadinella sua(cittadina in provincia di Savona dove vivevano i suoi nonni) che si trovava sull’orlo del. -1 al lancio. Ci vediamo domani! pic.twitter.com/LaSuNiqlnO —(@fab) September 14, 2022salva daluna ...

