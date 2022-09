eCampus, al via ciclo di incontri su “Diversità e diseguaglianza” (Di giovedì 15 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il 16 settembre alle ore 18.30 verrà trasmesso online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Università eCampus il primo di una serie di incontri rivolti a genitori e docenti sui temi della “Diversità e diseguaglianza – Progetto di vita: dalla famiglia alla scuola e al lavoro”. L’iniziativa, a cura di Alfonso Lovito, Direttore Generale dell’Università eCampus, è voluta per sottolineare l’importanza della cultura della Diversità e per incidere nel superamento della diseguaglianza. Per tutto il ciclo di otto incontri a cadenza mensile, saranno presenti due realtà di rilievo: la Fondazione “Inno alla vita” e l’Agenzia “Andel”, le quali affiancheranno di volta in volta gli ospiti che esporranno le loro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il 16 settembre alle ore 18.30 verrà trasmesso online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Universitàil primo di una serie dirivolti a genitori e docenti sui temi della “– Progetto di vita: dalla famiglia alla scuola e al lavoro”. L’iniziativa, a cura di Alfonso Lovito, Direttore Generale dell’Università, è voluta per sottolineare l’importanza della cultura dellae per incidere nel superamento della. Per tutto ildi ottoa cadenza mensile, saranno presenti due realtà di rilievo: la Fondazione “Inno alla vita” e l’Agenzia “Andel”, le quali affiancheranno di volta in volta gli ospiti che esporranno le loro ...

