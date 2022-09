Udinese Inter: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo la vittoria di Champions League contro il Viktoria Plzen l’Inter torna a correre per tornare protagonista anche in campionato. Domenica 18 settembre alla Dacia Arena di Udine la squadra di Inzaghi se la vedrà con una delle sorprese di questo primo squarcio di stagione: l’Udinese di Sottil. Una partita molto difficile, ma che dovrà essere giocata al massimo della concentrazione per non perdere ulteriori punti per strada. Udinese-Inter: le probabii formazioni Sottil per la gara di domenica ha pochi dubbi. In porta Silvestri guiderà il terzetto Ebosse, Becao e Perez. A centrocampo uno tra Lovric e Samardzic si accomoderà in panchnina. In attacco Beto e Deulofeu non sono in discussione. Udinese (3-5 -2): Silvestri; Ebosse, Becao, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo la vittoria di Champions League contro il Viktoria Plzen l’torna a correre per tornare protagonista anche in campionato. Domenica 18 settembre alla Dacia Arena di Udine la squadra di Inzaghi se la vedrà con una delle sorprese di questo primo squarcio di stagione: l’di Sottil. Una partita molto difficile, ma che dovrà essere giocata al massimo della concentrazione per non perdere ulteriori punti per strada.: le probabiiSottil per la gara di domenica ha pochi dubbi. In porta Silvestri guiderà il terzetto Ebosse, Becao e Perez. A centrocampo uno tra Lovric e Samardzic si accomoderà in panchnina. In attacco Beto e Deulofeu non sono in discussione.(3-5 -2): Silvestri; Ebosse, Becao, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, ...

