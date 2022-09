Ucraina: von der Leyen, 'sanzioni resteranno, no appeasement' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Strasburgo, 14 set. (Adnkronos) - Le sanzioni imposte dall'Ue contro la Russia sono "il prezzo per la strada" che ha scelto Vladimir Putin, quella della "morte" e della "distruzione. Voglio essere molto chiara: le sanzioni resteranno. Adesso è il momento di essere risoluti, non è il momento per l'appeasement". Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante il suo quarto discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Per von der Leyen, le sanzioni funzionano: "Il settore finanziario russo è in terapia intensiva - aggiunge - abbiamo tagliato fuori dai mercati internazionali tre quarti del sistema bancario russo. Quasi mille imprese internazionali hanno lasciato la Russia. La produzione di auto è caduta di tre quarti rispetto all'anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Strasburgo, 14 set. (Adnkronos) - Leimposte dall'Ue contro la Russia sono "il prezzo per la strada" che ha scelto Vladimir Putin, quella della "morte" e della "distruzione. Voglio essere molto chiara: le. Adesso è il momento di essere risoluti, non è il momento per l'". Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der, durante il suo quarto discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Per von der, lefunzionano: "Il settore finanziario russo è in terapia intensiva - aggiunge - abbiamo tagliato fuori dai mercati internazionali tre quarti del sistema bancario russo. Quasi mille imprese internazionali hanno lasciato la Russia. La produzione di auto è caduta di tre quarti rispetto all'anno ...

