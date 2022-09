Smart working lavoratori fragili fino al 31 dicembre: le novità del Dl Aiuti bis (Di mercoledì 14 settembre 2022) È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la possibilità per i lavoratori fragili di lavorare in Smart working. A stabilirlo è un emendamento approvato in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti bis, e che prevede lo Smart working fino a fine anno anche per i lavoratori con figli di età inferiore a 14 anni. La tutela che garantisce ai lavoratori fragili di effettuare la prestazione lavorativa in Smart working era scaduta il 30 giugno. Con la proroga si arriverà a fine anno, ma questa riguarderà solo lo Smart working, abbandonando definitivamente l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 14 settembre 2022) È stata prorogataal 312022 la possibilità per idi lavorare in. A stabilirlo è un emendamento approvato in sede di conversione in legge del Decretobis, e che prevede loa fine anno anche per icon figli di età inferiore a 14 anni. La tutela che garantisce aidi effettuare la prestazione lavorativa inera scaduta il 30 giugno. Con la proroga si arriverà a fine anno, ma questa riguarderà solo lo, abbandonando definitivamente l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ...

