Affaritaliani : Scalatore record: sulle vette più alte del mondo per due volte -

Agenzia askanews

Sanu Sherpa,nepalese, ha raggiunto undifficilmente eguagliabile: ha raggiunto la cima di tutte e 14 le montagne più alte del mondo per due volte. Un'impresa compiuta mentre eseguiva il suo ...... ha attraversato l'Antartico a piedi, ha battuto innumerevolimondiali e ha scoperto una ... Non fu soltanto un grandema anche un uomo esemplare. Dopo l'8 settembre del 1943 entra in ... Scalatore record: sulle vette più alte del mondo per due volte Milano, 14 set. (askanews) - Sanu Sherpa, scalatore nepalese, ha raggiunto un record difficilmente eguagliabile: ha raggiunto la cima di tutte e ...Milano, 14 set. (askanews) - Sanu Sherpa, scalatore nepalese, ha raggiunto un record difficilmente eguagliabile: ha raggiunto la cima di tutte e 14 le montagne più alte del mondo per due volte. Un'imp ...