Programmi TV di stasera, mercoledì 14 settembre 2022. Su La7 al via Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo

Aldo Cazzullo

Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Il Ladro di Merendine – Versione Restaurata
Fiction del 1999, di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Afef Jnifen.
Trama: Il commissario Montalbano indaga sulla morte del ragioniere Lapecora, a cui riesce a collegare Karima, una donna tunisina, sua amante, scomparsa con il figlio, il piccolo François, che dopo l'omicidio della madre il commissario ospiterà a casa sua amorevolmente assistito dalla fidanzata Livia. La tunisina risulterà essere coinvolta in un intrigo internazionale, dove c'è lo zampino dei servizi segreti italiani rappresentati dalla figura del colonnello Lohengrin Pera; i problemi cresceranno con l'uccisione della stessa Karima.

Rai2, ore 21.25: Elezioni Politiche 2022: Conferenze Stampa
Informazione. In onda le Conferenze Stampa delle

