Pif contro Laura Pausini | “Non cantare ‘Bella ciao’ è già prendere posizione”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Pensare di non, per non voler, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di cantarla hai già preso”. E’ quanto scrive su Twitter il conduttore e autore televisivo e regista Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, sulle polemiche social che si sono scatenate in seguito alla scelta didi nonin uno show della tv spagnola ”perché è una canzone politica”, ha spiegato la cantante. ”Al mio funerale cantateCiao – conclude Pif – Perché voglio, al riguardo, anche da morto”. L'articolo proviene da Italia Sera.