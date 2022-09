Il cornetto più caro al mondo in onore di San Gennaro

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Quando arrivano in redazione alcuni comunicati stampa, l’istinto è: tasto destro, elimina. Poi, normalmente, nelle ore e nei giorni successivi vediamo la notizia o presunta tale comparire su tantissimi altri giornali, compresi i più blasonati, e mille commenti e rilanci di quella che – a nostro modesto parere giornalistico – è una notizia che non lo era, per dirla con Luca Sofri. Ci arrabbiamo, molto. E questa vale come confessione. Perché è frustrante andare alla ricerca di spunti editoriali diversi, di idee e di storie per poi scoprire che i pezzi più cliccati sono quelli che potremmo dare semplicemente facendo copia incolla da un comunicato stampa. Ma tant’è: ormai ilva così e quindi eccovi servita la notizia che non lo era, condita con foglia d’oro. Siamo sicuri che ci cliccherete, siamo certi che diventerà uno degli articoli più letti della giornata. E ...