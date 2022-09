"Gli ascensori non vanno": Zingaretti va a controllare e rimane chiuso dentro (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Ci vediamo su". Peccato che per uscire dall'ascensore che ha portato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al 15esimo piano della "torre della legalità", ci sia voluto l'intervento - tempestivo -... Leggi su today (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Ci vediamo su". Peccato che per uscire dall'ascensore che ha portato il presidente della Regione Lazio, Nicola, al 15esimo piano della "torre della legalità", ci sia voluto l'intervento - tempestivo -...

telodogratis : “Gli ascensori non vanno”: Zingaretti va a controllare e rimane chiuso dentro - Mas70Mastro : RT @romatoday: VIDEO | A #TorBellaMonaca gli ascensori sono rotti? Ci resta bloccato perfino Zingaretti - romatoday : VIDEO | A #TorBellaMonaca gli ascensori sono rotti? Ci resta bloccato perfino Zingaretti - lcsoftware : @boni_castellane Ma qualche genio che proponga che gli ascensori si fermino al piano prima, che il frullatore si po… - freewheelinvica : c'è un girone dell'inferno per chi chiama tutti gli ascensori sul piano per prendere quello che arriva prima -