Giorgia Meloni vuole querelare l’ex ambasciatore USA Volker (e la Repubblica che l’ha intervistato) (Di mercoledì 14 settembre 2022) A dieci giorni dal silenzio elettorale prima del voto di domenica 25 settembre, le notizie arrivate dal rapporto degli 007 americani in merito ai presunti finanziamenti russi ai partiti politici occidentali (ancora non si conoscono con certezza né i nomi dei Paesi né, tantomeno, le realtà politiche che sarebbero coinvolte) hanno provocato le classiche e inevitabili polemiche. Al momento, il capo del Copasir Adolfo Urso ha spiegato che l’Italia non è inserita in quel report che conta almeno 20 nazioni. Insomma, il nostro Paese sembra – per ora – non avere a che fare con la questione. Ma Giorgia Meloni si è sentita attaccata da un’intervista rilasciata dall’ex ambasciatore USA presso la Nato a La Repubblica e, per questo motivo, ha annunciato una querela contro Kurt Volker e il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 settembre 2022) A dieci giorni dal silenzio elettorale prima del voto di domenica 25 settembre, le notizie arrivate dal rapporto degli 007 americani in merito ai presunti finanziamenti russi ai partiti politici occidentali (ancora non si conoscono con certezza né i nomi dei Paesi né, tantomeno, le realtà politiche che sarebbero coinvolte) hanno provocato le classiche e inevitabili polemiche. Al momento, il capo del Copasir Adolfo Urso ha spiegato che l’Italia non è inserita in quel report che conta almeno 20 nazioni. Insomma, il nostro Paese sembra – per ora – non avere a che fare con la questione. Masi è sentita attaccata da un’intervista rilasciata dalUSA presso la Nato a Lae, per questo motivo, ha annunciato una querela contro Kurte il ...

LuigiIvanV : RT @SecolodItalia1: Paura della Meloni? La Balivo asfalta il partito delle cantanti anti-Giorgia: “Sono delle gran parac…” - Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni chiede chiarezza: 'E' importante sapere se le scelte che alcuni fanno siano convinte o in qualche mo… - bravalfio : RT @Cavalodiritorno: E mentre Giorgia #Meloni combatte la sua personale battaglia contro #PeppaPig (utilissima ai suoi elettori 'patrioti'… - aussiesbro : RT @LucaBizzarri: Nello stesso giorno in cui Giorgia Meloni riciccia la frigna degli artisti di destra che non si schierano perché se no no… - paolocol1 : RT @AldoSciara: Meloni: 'Crediamo nella laicità dello Stato perché ce l’ha insegnato il cristianesimo' Ma veramente no Giorgia. #LettaMel… -