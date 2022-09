Gf Vip 7: Signorini Svela Tutte Le Novità! (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’attesa sta per finire. Il Gf Vip 7 è pronto a debuttare lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5. Quali novità ha in serbo il nostro Alfonso Signorini? Qualcosa di nuovo c’è e riguarda il cambio alla conduzione di Casa Chi e del Gf Party. Ci sarà anche un ruolo inedito affidato a Giulia Salemi. Ma ecco gli ultimi aggiornamenti sul Gf Vip! Gli ex gieffini arruolati da Signorini: chi sono e cosa faranno Mancano pochissimi giorni al debutto della settima edizione del Gf Vip. Signorini e i suoi autori stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli e proprio il conduttore sul suo settimanale, ha Svelato alcun particolari su questa nuova edizione del reality. Niente sui nuovi concorrenti, ma qualcosa sulle figure che ruoteranno intorno al Gf Vip. In particolare, ha fatto chiarezza sui ruoli che andranno a ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’attesa sta per finire. Il Gf Vip 7 è pronto a debuttare lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5. Quali novità ha in serbo il nostro Alfonso? Qualcosa di nuovo c’è e riguarda il cambio alla conduzione di Casa Chi e del Gf Party. Ci sarà anche un ruolo inedito affidato a Giulia Salemi. Ma ecco gli ultimi aggiornamenti sul Gf Vip! Gli ex gieffini arruolati da: chi sono e cosa faranno Mancano pochissimi giorni al debutto della settima edizione del Gf Vip.e i suoi autori stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli e proprio il conduttore sul suo settimanale, hato alcun particolari su questa nuova edizione del reality. Niente sui nuovi concorrenti, ma qualcosa sulle figure che ruoteranno intorno al Gf Vip. In particolare, ha fatto chiarezza sui ruoli che andranno a ...

