Fincantieri: “Inaccettabile ancora un infortunio sul lavoro”, domani 2 ore di sciopero in tutti i cantieri del gruppo (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Ad Ancona un lavoratore dipendente di Fincantieri in queste ore sta lottando per la vita in conseguenza di un gravissimo incidente sul lavoro determinato dallo schiacciamento sotto una lastra d’acciaio. ancora un incidente, un infortunio gravissimo. La situazione degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese è Inaccettabile. E, ad ogni incidente sul lavoro, si sprecano le parole”. Dunque, si legge in un comunicato redatto congiuntamente da Fim, Fiom, Uilm, che “le RSU dei cantieri e i lavoratori tutti, dicono basta ad una sequenza che vede susseguirsi all’infortunio, le lacrime e le giustificazioni. Ci vogliono risorse per investire in formazione, ci vuole responsabilità sociale delle imprese. Il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Ad Ancona un lavoratore dipendente diin queste ore sta lottando per la vita in conseguenza di un gravissimo incidente suldeterminato dallo schiacciamento sotto una lastra d’acciaio.un incidente, ungravissimo. La situazione degli infortuni sulnel nostro Paese è. E, ad ogni incidente sul, si sprecano le parole”. Dunque, si legge in un comunicato redatto congiuntamente da Fim, Fiom, Uilm, che “le RSU deie i lavoratori, dicono basta ad una sequenza che vede susseguirsi all’, le lacrime e le giustificazioni. Ci vogliono risorse per investire in formazione, ci vuole responsabilità sociale delle imprese. Il ...

