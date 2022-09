Berlusconi “La campagna elettorale non mi piace, troppi insulti” (Di mercoledì 14 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Non mi piace. Io provo in tutti i modi e in tutte le occasioni a parlare di programmi concreti che riguardano il futuro delle famiglie e delle aziende. Su questo, gli elettori dovrebbero essere chiamati a scegliere. Invece sento e leggo soprattutto da parte dei nostri competitor solo provocazioni e bugie, offese e pettegolezzi”. Così Silvio Berlusconi alla “Stampa” sull'attuale campagna elettorale. Il presidente di Forza Italia, quindi, ribadisce il perchè un elettore insoddisfatto dovrebbe votare il suo partito: “Perchè il nostro programma affronta le tre grandi questioni che impediscono al nostro Paese di crescere e ai ragazzi di avere un futuro. Mi riferisco all'oppressione fiscale, all'oppressione burocratica, all'oppressione giudiziaria” dice. “Le affrontiamo con un approccio che rovescia ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Non mi. Io provo in tutti i modi e in tutte le occasioni a parlare di programmi concreti che riguardano il futuro delle famiglie e delle aziende. Su questo, gli elettori dovrebbero essere chiamati a scegliere. Invece sento e leggo soprattutto da parte dei nostri competitor solo provocazioni e bugie, offese e pettegolezzi”. Così Silvioalla “Stampa” sull'attuale. Il presidente di Forza Italia, quindi, ribadisce il perchè un elettore insoddisfatto dovrebbe votare il suo partito: “Perchè il nostro programma affronta le tre grandi questioni che impediscono al nostro Paese di crescere e ai ragazzi di avere un futuro. Mi riferisco all'oppressione fiscale, all'oppressione burocratica, all'oppressione giudiziaria” dice. “Le affrontiamo con un approccio che rovescia ...

