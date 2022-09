"Ascolta...", "Non mi piace!": Amadeus-Vanoni, la lite sul palco censurata dalla Rai | Video (Di mercoledì 14 settembre 2022) Attimi di tensione tra Ornella Vanoni e Amadeus. I due sono stati protagonisti di un acceso battibecco durante Arena 60 70 80 e 90. L'evento, in scena all'Arena di Verona martedì 13 settembre e prossimo alla trasmissione su Rai 1, ha vissuto diversi colpi di scena. Tra questi, appunto, la lite tra la cantante e il conduttore. A riprendere il tutto ci ha pensato su Instagram Biagio D'Anelli. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato: "Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus in esclusiva per voi". A corredo il filmato del bisticcio. E ancora: "Immagini inedite (che non vedrete mai) del nuovo format 70-80-90, settimana prossima in onda su Rai 1. Amadeus che non si fida di far cantare l'immensa Ornella Vanoni live ma con le basi… Ornella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Attimi di tensione tra Ornella. I due sono stati protagonisti di un acceso battibecco durante Arena 60 70 80 e 90. L'evento, in scena all'Arena di Verona martedì 13 settembre e prossimo alla trasmissione su Rai 1, ha vissuto diversi colpi di scena. Tra questi, appunto, latra la cantante e il conduttore. A riprendere il tutto ci ha pensato su Instagram Biagio D'Anelli. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato: "Piccola diatriba tra Ornellain esclusiva per voi". A corredo il filmato del bisticcio. E ancora: "Immagini inedite (che non vedrete mai) del nuovo format 70-80-90, settimana prossima in onda su Rai 1.che non si fida di far cantare l'immensa Ornellalive ma con le basi… Ornella ...

