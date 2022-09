Var e Juve, Iervolino: “Ripetere partita? No problem per Salernitana” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è problema”. Così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito all’errore arbitrale sul gol del 3-2 dei bianconeri al 95?, annullato per fuorigioco dal direttore di gara Marcenaro, a causa dall’assenza delle immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in occasione della rete di Milik. “Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri e non sta a me farlo”, dice da Torino il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. “L’argomento è chiuso da domenica sera, l’unica cosa è che non so se sarò squalificato o meno, domenica prossima, credo che per l’allenatore sarebbe meglio pagare una ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Errore arbitrale inntus-? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’èa”. Così il presidente dellaDaniloai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito all’errore arbitrale sul gol del 3-2 dei bianconeri al 95?, annullato per fuorigioco dal direttore di gara Marcenaro, a causa dall’assenza delle immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in occasione della rete di Milik. “Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri e non sta a me farlo”, dice da Torino il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. “L’argomento è chiuso da domenica sera, l’unica cosa è che non so se sarò squalificato o meno, domenica prossima, credo che per l’allenatore sarebbe meglio pagare una ...

claudioguerrini : Non sono della Juve, vedo calcio per piacere. Non uso mai il verbo ‘rubare’. Ma se sei al var e decidi che #Bonucci… - claudioguerrini : Rubati 2 punti alla Juve. Questo non è var, è follia. #JuveSalernitana - realvarriale : Sfiora l'impresa @OfficialUSS1919. Domina a lungo e alla fine con un pò di ingenuità si fa raggiungere e superare d… - fisco24_info : Var e Juve, Iervolino: 'Ripetere partita? No problem per Salernitana': (Adnkronos) - Il presidente campano: 'Se i b… - aifosatir : RT @MatthijsPog: ??A causa dei costi alti la Lega è stata costretta a tagliare i fondi destinati al VAR. Alcune partite vengono riprese da 1… -