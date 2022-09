Tinaba ed Engineering insieme per la conversione digitale delle banche (Di martedì 13 settembre 2022) Tinaba ed Engineering hanno siglato una partnership strategica per finalizzare un nuovo approccio di conversione digitale delle banche tramite i loro servizi, quello che viene denominato “fintech-as-a-service”. Nel comunicato che annuncia la collaborazione tra le due aziende si legge in cosa consiste la proposta offerta, a chi è destinata e come potrebbe cambiare in prospettiva il settore del fintech. Partnership tra Tinaba ed Engineering: gli scopi “L’offerta si rivolge a tutte le banche che hanno come obiettivo quello di dotarsi, in tempi rapidi, di servizi digitali a vantaggio dei propri clienti e senza la necessità di modificare il proprio sistema legacy”, si legge in una nota. Ciò che viene offerto, quindi, è un “nuovo ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 13 settembre 2022)edhanno siglato una partnership strategica per finalizzare un nuovo approccio ditramite i loro servizi, quello che viene denominato “fintech-as-a-service”. Nel comunicato che annuncia la collaborazione tra le due aziende si legge in cosa consiste la proposta offerta, a chi è destinata e come potrebbe cambiare in prospettiva il settore del fintech. Partnership traed: gli scopi “L’offerta si rivolge a tutte leche hanno come obiettivo quello di dotarsi, in tempi rapidi, di servizi digitali a vantaggio dei propri clienti e senza la necessità di modificare il proprio sistema legacy”, si legge in una nota. Ciò che viene offerto, quindi, è un “nuovo ...

EngineeringSpa : Un ecosistema per creare sinergie tra player differenti e servire i clienti in modalità end-to-end: Engineering e… - TradeManager_it : RT @datamanager_it: Partnership tra Engineering e Tinaba per velocizzare la trasformazione digitale del sistema bancario - UtoolsIT : RT @datamanager_it: Partnership tra Engineering e Tinaba per velocizzare la trasformazione digitale del sistema bancario - datamanager_it : Partnership tra Engineering e Tinaba per velocizzare la trasformazione digitale del sistema bancario… - comunica_rp : Fintech as a service, Engineering e Tinaba uniscono le forze -