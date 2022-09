Thunderbolts: Sam Rockwell sarebbe interessato a tornare nel MCU (Di martedì 13 settembre 2022) L'attore Sam Rockwell ha svelato che sarebbe interessato a tornare nel MCU in occasione del film Thunderbolts. Sam Rockwell ha svelato che spera di ritornare nel MCU in occasione di Thunderbolts, film di cui è stato annunciato il cast durante l'evento D23 Expo. L'attore ha avuto la parte di un villain il cui destino non è stato svelato. Intervistato da The Playlist, Sam Rockwell ha dichiarato: "Sì, certamente, sarei felice di essere coinvolto. Thunderbolts sembra fantastico... Hammer è divertente, è un vero Lex Luthor". Per ora la presenza del personaggio affidato all'attore non è stata confermata, come accaduto anche con il Barone Zemo o Abominio. Thunderbolts: Florence Pugh, Sebastian Stan e David ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) L'attore Samha svelato chenel MCU in occasione del film. Samha svelato che spera di rinel MCU in occasione di, film di cui è stato annunciato il cast durante l'evento D23 Expo. L'attore ha avuto la parte di un villain il cui destino non è stato svelato. Intervistato da The Playlist, Samha dichiarato: "Sì, certamente, sarei felice di essere coinvolto.sembra fantastico... Hammer è divertente, è un vero Lex Luthor". Per ora la presenza del personaggio affidato all'attore non è stata confermata, come accaduto anche con il Barone Zemo o Abominio.: Florence Pugh, Sebastian Stan e David ...

