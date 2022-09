Piegare le lenzuola da soli? Sarà una passeggiata | merito del ‘metodo della T’

(Di martedì 13 settembre 2022)lequando si è dapuò risultare molto difficile, maunacon ilT’: lo conosci già? Pulire, stendere, fare le lavatrici, spazzare, passare l’aspirapolvere e poi dare una rinfrescata ai pavimenti: queste sono solo alcune delle tante pulizie domestiche che quotidianamente ci ritroviamo ad eseguire, quasi in modo automatico poiché rientrano tra le essenziali. Poi si passa alla pulizia del bagno, alla raccolta dei panni e ovviamente al tanto odiato dover stirare. In estate sembra quasi una tragedia, ma non si può certamente andare in giro con i vestiti stropicciati! Fonte CanvaEppure, secondo alcuni casalinghi, ciò che risulta ancor più complicato, faticoso e noioso è il piegamento delle. Quando ...

ArmandaGelsomin : RT @Alogico_m: Una delle prime cose che impari da single è piegare da solo e bene le lenzuola stese. - sosempreFolle : RT @Alogico_m: Una delle prime cose che impari da single è piegare da solo e bene le lenzuola stese. - unpomenodai : RT @Alogico_m: Una delle prime cose che impari da single è piegare da solo e bene le lenzuola stese. - _nataieri : RT @Alogico_m: Una delle prime cose che impari da single è piegare da solo e bene le lenzuola stese. - cambionnome : RT @Alogico_m: Una delle prime cose che impari da single è piegare da solo e bene le lenzuola stese. -

Invece Concita

Ovviamente tutti noi in casa abbiamo leche cambiamo anche molto spesso, specialmente in estate, ma non solo, e qual'è la cosa che tutti noi non vogliamo farelecon gli ...Lettura consigliata Comea pacchetto lecon angoli ed elastico senza stirarle Invece concita, il posto delle vostre storie - Essere il futuro, ma non il presente