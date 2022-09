Papa Francesco in volo per il Kazakistan: il messaggio a Mattarella (Di martedì 13 settembre 2022) Papa Francesco è in volo per il Kazakistan, dove resterà fino a giovedì sera, in occasione del Congresso dei leader mondiali delle religioni. Il Pontefice a Mattarella: “Concordia e serenità per l’Italia” “Nel momento in cui mi accingo a lasciare il suolo dell’Italia per compiere un viaggio apostolico in Kazakistan per prendere parte al Congresso L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 settembre 2022)è inper il, dove resterà fino a giovedì sera, in occasione del Congresso dei leader mondiali delle religioni. Il Pontefice a: “Concordia e serenità per l’Italia” “Nel momento in cui mi accingo a lasciare il suolo dell’Italia per compiere un viaggio apostolico inper prendere parte al Congresso L'articolo proviene da Inews24.it.

Pontifex_it : Il mio messaggio per voi #giovani, il grande messaggio di cui è portatrice la Chiesa è Gesù! Sì, Lui stesso, il suo… - _Nico_Piro_ : Da nemico della guerra mi fa orrore che si gioisca per la morte di soldati (qualsiasi bandiera abbiano sul braccio)… - vaticannews_it : Come sempre da inizio pontificato, #PapaFrancesco oggi pomeriggio a Santa Maria Maggiore per affidare alla Salus Po… - Travagliato : RT @gbarbacetto: Papa Francesco @Pontifex_it ha detto agli imprenditori di #Confindustria parole su lavoro, stipendi dignitosi, rapporto la… - mgsle : RT È stato rilasciato il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù 2023, incentrato sul t… -