No, in UK i vaccini non sono stati vietati ai bambini (Di martedì 13 settembre 2022) Ci avete segnalato un articolo apparso sul sito EventiAvversi (già presente da tempo nella nostra Black list). L’articolo s’intitola: Il Regno Unito vieta l’ inoculazione ai bambini – Indagini rilevano danni allo sviluppo sessuale, alla qualità dello sperma e funzione dei testicoli Ed è un caso da manuale di manipolazione dei fatti a scopo disinformativo. La prima cosa da rilevare è che non è affatto vero che il sistema sanitario nazionale britannico abbia vietato alcunché, e basta aprire il link alla fonte della notizia (il Guardian) per rendersi conto che l’anonimo autore dell’articolo ha raccontato una inesattezza. Come spiegato dal quotidiano britannico la notizia non è un divieto, ma solo una “non offerta”. Per spiegarci meglio vi traduco il passaggio riportato dal Guardian: L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha dichiarato che ai ... Leggi su butac (Di martedì 13 settembre 2022) Ci avete segnalato un articolo apparso sul sito EventiAvversi (già presente da tempo nella nostra Black list). L’articolo s’intitola: Il Regno Unito vieta l’ inoculazione ai– Indagini rilevano danni allo sviluppo sessuale, alla qualità dello sperma e funzione dei testicoli Ed è un caso da manuale di manipolazione dei fatti a scopo disinformativo. La prima cosa da rilevare è che non è affatto vero che il sistema sanitario nazionale britannico abbia vietato alcunché, e basta aprire il link alla fonte della notizia (il Guardian) per rendersi conto che l’anonimo autore dell’articolo ha raccontato una inesattezza. Come spiegato dal quotidiano britannico la notizia non è un divieto, ma solo una “non offerta”. Per spiegarci meglio vi traduco il passaggio riportato dal Guardian: L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha dichiarato che ai ...

