Nella testa dell'uomo che uccise i genitori a Bolzano manca un pezzo di cervello (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - "Quello che abbiamo visto nelle immagini del cervello di Benno Neumair ci ha sorpreso molto: Nella zona destra dell'ippocampo manca la materia grigia". È quanto affermato oggi Nella sua relazione in Tribunale a Bolzano la psicologa forense Cristina Scarpazza durante una nuova udienza a carico dell'imputato Benno Neumair, il trentenne bolzanino che nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2021 ha ucciso la madre Laura Perselli e il padre Peter Neumair. Il delitto dello scorso anno sarebbe scaturito a seguito dell'ennesima lite tra Benno ed il padre a seguito della richiesta da parte del genitore di versare più soldi per restare a casa assieme a loro. "I cambiamenti anatomici nel cervello non possono ... Leggi su agi (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - "Quello che abbiamo visto nelle immagini deldi Benno Neumair ci ha sorpreso molto:zona destra'ippocampola materia grigia". È quanto affermato oggisua relazione in Tribunale ala psicologa forense Cristina Scarpazza durante una nuova udienza a carico'imputato Benno Neumair, il trentenne bolzanino che nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2021 ha ucciso la madre Laura Perselli e il padre Peter Neumair. Il delittoo scorso anno sarebbe scaturito a seguito'ennesima lite tra Benno ed il padre a seguitoa richiesta da parte del genitore di versare più soldi per restare a casa assieme a loro. "I cambiamenti anatomici nelnon possono ...

